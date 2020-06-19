Москва, , 11:40 — REGNUM Решением суда помещён под стражу бывший заместитель начальника кредитного управления банка «БФГ-кредит» Алексей Горлин. Об этом сообщили 19 июня в пресс-службе суда.

19 июня Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об аресте Горлина. Бывшему топ-менеджеру банка предъявлено обвинение в преступлении по статье 160 УК РФ, «Присвоение или растрата». Горлин останется под стражей до 24 июля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у коммерческого банка «БФГ-кредит» была отозвана в июле 2016 года. В 2019 году конкурсный управляющий потребовал привлечь топ-менеджмент банка к ответственности. Сумма претензий превысила 41,56 млрд рублей.

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