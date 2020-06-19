Оренбург, , 11:34 — REGNUM В Оренбургской области социальные учреждения с круглосуточным пребыванием людей снимают режим изоляции. Поэтапная отмена произойдёт с 18 по 24 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсоцразвития региона.

«Мы работали вахтовым методом. График — в соответствии с Трудовым кодексом. Контакт с внешним миром исключен, общение только по телефону. Конечно, сотрудникам было непросто оставить семьи и домашние заботы, но все отнеслись с пониманием», — сказал директор Новотроицкого психоневрологического интерната Игорь Мелентьев.

Напомним, с 23 апреля сотрудников 25 социальных учреждений из-за неблагополучной эпидситуации, связанной с распространением коронавируса, перевели на проживание по месту работы. Для работников ввели посменный график, продолжительность смены составляла не менее двух недель.

«За прошедший период в учреждениях не допущено заноса инфекции, а также других чрезвычайных случаев», — подчеркнули в министерстве социального развития области.

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