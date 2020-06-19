Самара, , 11:35 — REGNUM Желтый уровень опасности введен в Самарской области из-за установления жаркой погоды в регионе. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ожидается, что столбик термометра поднимется днем 20 июня до отметки +30 С.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют гражданам не находится долго на солнце, особенно без головного убора, больше пить воды (и обтирать водой тело) и избегать повышения нагрузки на организм.

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