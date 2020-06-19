Стокгольм, , 11:31 — REGNUM Состоялся анонс приключенческой игры Lost in Random. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале компании Electronic Arts 18 июня.

В Lost in Random игрокам предстоит отправиться в мрачное королевство, в котором судьбу каждого жителя определяет бросок кубика. Главной героиней проекта выступит девушка по имени Ивен.

Релиз Lost in Random ожидается в 2021 году. Подробности сюжета и геймплея пока не сообщаются.

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