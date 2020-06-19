Москва, , 11:29 — REGNUM Перенесшие инфаркт или инсульт пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями получают бесплатные лекарства по программе лекарственного обеспечения. Об этом 19 июня заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Эти средства поступили своевременно в регионы в январе», — сказал Мурашко в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатное медикаментозное обеспечение предусмотрено для больных, перенёсших острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсульты, а также операции на сердце и сосудах. Бесплатное обеспечение лекарствами продолжится в течение двух лет с момента выявления соответствующего заболевания.

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