Томск, , 11:27 — REGNUM В Томской области за сутки зарегистрировано 83 новых случаев заражения коронавирусом, 35 человек выздоровели, сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Вице-губернатор по социальной политике Иван Деев рост числа объяснил высокой выявляемостью коронавируса. По его словам, эпидемиологическое бюро при СибГМУ ежесуточно отрабатывает более 200 контактов пациентов с коронавирусом.

«Благодаря этой работе и большому тестированию удается вовремя диагностировать инфекцию и пресекать её распространение», — сказал Иван Деев.

Он подчеркнул, что количество заразившихся будет меньше, если все будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.