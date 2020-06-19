Екатеринбург, , 11:27 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё четыре случая смерти от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

В регионе теперь насчитывается 64 пациента, которые скончались от COVID-19. Однако сколько больных COVID-19 умерли от других причин, в оперштабе не говорят.

К примеру, в Пермском крае подтверждено 42 летальных случая больных с COVID-19, когда причиной смерти стало иное заболевание, а в Челябинской области — 37.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 10 501 случай заражения