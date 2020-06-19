Токио, , 11:24 — REGNUM Разработчики из Atlus поблагодарили всех игроков, которые приобрели копию Persona 4 Golden в Steam. Обращение было опубликовано 19 июня на официальной странице компании в Twitter.

https://twitter.com/Atlus_West/status/1273842949810524160

Авторы игры остались довольны её релизом в Steam, называя его «успешным». Они также попросили геймеров не обсуждать в сети концовку проекта.

Напомним, Shin Megami Tensei: Persona 4 вышла на консоли PlayStation 2 в 2008 году. В версию Golden входят различные расширения игрового процесса: новые персонажи, обновлённая графика и множество уникальных противников.

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