Нижний Новгород, , 11:23 — REGNUM В Нижегородской области на 19 июня выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 15 100 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

Количество выздоровевших нижегородцев достигло 8084 человек, за сутки выписан 291 житель области. Таким образом, от общего числа носителей коронавируса выздоровели уже более 53,5%.

188 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки умерли семь человек.

В настоящее время лечение в инфекционных стационарах области получают около 1,5 тыс. пациентов, 5,3 тыс. жителей наблюдаются медиками амбулаторно. В обсерваторах находятся 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 июня в Нижегородской области открываются летние веранды кафе и ресторанов. также могут начать работу помещения кафе при заполнении не более 30% посадочных мест. Однако для этого заведения должны подключиться, как ранее было рекомендовано салонам красоты, к системе видеоаналитики фиксации нарушений.

Во вновь открывшихся заведения за столиком могут находиться не более четырех человек, пока запрещено проведение вечеринок и банкетов.