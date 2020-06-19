Москва, , 11:23 — REGNUM На сегодняшний день уровень регистрируемой в Москве безработицы составляет 2,21%. Об этом заявила первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Александра Александрова.

«Если до пандемии уровень регистрируемой безработицы в Москве составлял 0,42%, то сейчас эта цифра составляет 2,21%. Многие из потерявших работу обратились в Центр занятости населения Москвы «Моя работа». Нагрузка на него выросла в 10−15 раз», — сказала Александрова.

По её словам, если раньше в «Мою работу» обращались ежедневно 500−600 человек, то с начала апреля 2020 года это число достигло 10−50 тысяч.

Александрова отметила, что работники службы занятости работали как минимум по 14 часов, «без выходных и праздников».