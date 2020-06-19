Белгород, 19 июня 2020, 11:27 — REGNUM Продуктовые наборы скомплектовали для медицинских работников в Белгородской области. В преддверии профессионального праздника подготовлено 27 тысяч подарков, сообщили 19 июня в пресс-службе правительства региона.
Поздравить медиков предложили пищевым предприятиям в департаменте агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды Белгородской области. Компании выделили мясную продукцию, кондитерские изделия, сгущённое молоко — всё то, что производят в регионе.
Для поздравления медиков свою продукцию предложили 10 предприятий.