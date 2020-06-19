Симферополь, , 11:23 — REGNUM Работники евпаторийской городской больницы составили большую часть из общего числа выявленных за последние сутки носителей коронавируса. Об этом 19 июня на своей странице в Facebook написал глава РК Сергей Аксёнов.

«Из общего количества зарегистрированных за 18 июня случаев — восемь выявлены в очаге ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», — рассказал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 15 человек. С начала пандемии в Крыму подтверждено 590 положительных тестов на новую инфекцию.

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