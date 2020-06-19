Уфа, , 11:24 — REGNUM 62 носителя коронавируса выявили за минувшие 24 часа в Башкирии. Об этом 19 июня сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По информации ресурса, всего на территории региона выявили 4792 факта заражения этой инфекцией. При этом 2267 граждан справились с ней (85 человека победили вирус за минувшие 24 часа). Пациентов, умерших от COVID-19, за сутки зарегистрировано не было. А всего умерли 18 пациентов с этой болезнью.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии изоляторы для граждан, которые контактировали с инфицированными коронавирусом будут работать пока действует режим «Повышенная готовность», введенный из-за угрозы распространения этой инфекции.

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