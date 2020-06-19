Киев, , 11:15 — REGNUM На Украине в настоящий момент с точки зрения соблюдения правил карантина происходит «полная анархия», заявил поздним вечером 18 июня в эфире одного из телеканалов министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник подчеркнул, что без соблюдения всех рекомендуемых ограничений остановить распространение коронавируса невозможно, а население игнорирует все рекомендации власти.

Степанов призвал посмотреть «на улицу… на то, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе».

«Конечно, трудно говорить, что таким вот способом мы можем сдерживать распространение коронавируса», — отметил министр.

ИА REGNUM напоминает, что в последние дни на Украине наблюдается серьезный рост заболеваемости и каждый день приносит новые антирекорды. Утром 19 июня стало известно, что в стране за последние сутки зафиксировали 921 новый случай коронавируса. Антирекорды заболеваемости фиксируют уже третий день подряд.