Москва, , 11:19 — REGNUM За прошедшие сутки на территории России от COVID-19 скончался ещё 181 пациент. Это 19 июня следует из данных оперативного штаба.

Также сообщается, что в результате этого общее число летальных исходов от нового заболевания достигло 7 841.

Кроме этого, указывается, что за это же время в стране было выявлено 7 972 новых случая заражения коронавирусом и потому их суммарное количество достигло 569 063.

При этом отмечается, что за последние 24 часа в России ещё 10 443 человек вылечились от COVID-19 и теперь общее число выздоровевших стало 324 406.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве выявили 1136 случаев заражения коронавирусом.