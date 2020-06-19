Оренбург, 19 июня 2020, 11:14 — REGNUM В Оренбургской области в хвойных лесах ведется борьба с насекомым ткачом-пилильщиком звездчатым. Используется химикат. Населению рекомендуется воздержаться от посещения лесных массивов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
Химобработку от насекомого-вредителя уже провели в хвойных лесах на территории Акбулакского, Адамовского, Домбаровского, Соль-Илецкого районов. На территории Сорочинского, Первомайского, Шарлыкского лесничеств работы продолжаются.
Обработка ведется наземным способом. Площадь, обработанная химсредством, составила 1 378 га.
Стоит отметить, пилильщики-ткачи повреждают чаще всего молодые ели и сосны. Массовое нашествие насекомых приводит к высыханию макушек или деревьев полностью. Самый значительный вред причиняют личинки пилильщиков-ткачей.