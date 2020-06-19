Красноярск, , 11:20 — REGNUM В Красноярске 20 июня откроется для посетителей красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», закрытый из-за коронавируса с 25 марта. Об этом сообщается в официальной группе администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

Гостей зоопарка предупреждают, что ограничений на количество посетителей нет, но все пришедшие посмотреть на его обитателей должны будут носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Если маска оказалась забыта дома — её можно будет получить бесплатно на входе.

Администрация также предупреждает посетителей о ряде действующих на территории ограничениях. В частности, пока ещё остаются закрытыми для посещения все павильоны (при этом большинство животных и так уже переведены в летние вольеры и их можно будет увидеть), а точки питания будут работать только на вынос.

Также во всех точках входа и в общественном туалете установлены санитайзеры с дезинфицирующими средствами, которыми настоятельно рекомендуется пользоваться.

«Роев Ручей» начинает работу в весенне-летнем режиме — с 9:00 до 22:00.

Напомним, с 19 июня для под Красноярском для посещения открылся Национальный парк «Красноярские Столбы».

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