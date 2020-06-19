Ижевск, , 11:10 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 19 июня выявили ещё 21 случай заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1216 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщил на своей странице в социальной сети глава региона Александр Бречалов.

Традиционно наибольшее число новых случаев заражения приходится на Ижевск — 10 человек, по четыре — в Малопургинском и Балезинском районах, двое — в Воткинском районе и один — в Воткинске.

Полностью выздоровели в республике 752 человека, за сутки выписаны 58 жителей региона. 24 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что положительный тест на коронавирус получил глава минздрава республики Георгий Щербак. Ранее переболели глава Удмуртии Александр Бречалов и министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова.

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