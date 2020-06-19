Нур-Султан, , 11:09 — REGNUM Заместитель министра труда и социальной защиты населения Казахстана Ерулан Аукенов заразился коронавирусом. Об этом госслужащий написал 19 июня на своей странице в Facebook.

«Как-будто вагоны двое суток разгружал или картошку несколько гектаров садил. Кто пробовал, тот поймет», — прокомментировал свое ощущения замминистра. По его словам, от заражения не уберегли даже строгие карантинные меры.

Аукенов добавил, что продолжит работать дистанционно. «Zoom уже как рабочий кабинет стал. Три месяца работы онлайн подготовили меня к этому», — написал замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня тест на коронавирус показал положительный результат у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ранее коронавирус также выявили у министра здравоохранения республики Елжана Биртанова.

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