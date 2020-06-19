Лос-Анджелес, США, , 11:09 — REGNUM Состоялся анонс нового многопользовательского шутера под названием Rocket Arena. Дебютный трейлер проекта был опубликован на YouTube-канале издания PCGamer 18 июня.

В Rocket Arena игроки будут пытаться вытолкнуть друг друга за пределы арены при помощи ракетниц. Издание отмечает, что проект создавался для более юной аудитории, так как в нём не будет крови, а персонажи не смогут умереть.

Релиз Rocket Arena ожидается 14 июля 2020 года. Игра будет доступна только на PC.

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