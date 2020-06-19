Новосибирск, , 11:08 — REGNUM В Новосибирске в День памяти и скорби, 22 июня, в 16.15 (время местное), пройдет минута молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне. В этот момент в городе прервётся вещание в эфире телевидения, радио, кабельных каналов, прекратят работу кассы в торговых центрах, остановятся автомобили, производство на предприятиях в тех случаях, где это позволяет технологический цикл. Об этом сообщает мэрия города.

Уточняется, что наземный общественный транспорт приостановит движение на одну минуту. Поезда на линиях дадут гудок продолжительностью в 5−6 секунд.

«Где бы вы ни были, остановитесь и почтите память 27 миллионов жизней, унесённых войной», — призвали власти.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске 22 июня в минуту молчания завоют сирены и гудки.