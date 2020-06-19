Вашингтон, , 11:15 — REGNUM Масштабные ограничения, связанные с коронавирусом, в США больше не нужны. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи в интервью агентству France-Presse.

Инфекционисту был задан вопрос, нужно ли возобновить карантин в штатах Калифорния и Техас, где случаев заражения коронавирусом становится больше. Фаучи ответил, что разговор о возращении к карантину вряд ли возможен.

«Я думаю, мы будем говорить о том, как лучше контролировать те районы страны, где наблюдается всплеск случаев», — отметил специалист.

Фаучи добавил, что его обнадёживают результаты ранних испытаний вакцины от коронавируса, это направление вызывает оптимизм. Он отметил также, что тема открытия границ обсуждается почти ежедневно, однако никаких конкретных сроков при этом не назвал.

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