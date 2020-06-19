Самара, , 11:10 — REGNUM 83 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, больше всего случаев заражения этой инфекцией за сутки выявляли в Самаре (47 фактов), в Тольятти (14 случаев) и в Новокуйбышевке (12 случаев заражения). По два было выявлено в Ставропольском и Волжском районах, еще по одному — в Сызрани, Кинели, Чапаевске, Жигулёвске, а также в Приволжском и Борском районах.

Отмечается, что в области всего было выявлено 4183 случая заражения коронавирусом. При этом справились с этой инфекцией 2110 человек, а 53 пациента с COVID-19 скончались. На учете у врачей находятся 633 граждан.

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