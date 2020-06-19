Москва, , 11:06 — REGNUM Ряд профсоюзов в период пандемии коронавируса и режима самоизоляции начал вносить смуту, которая чревата серьёзными последствиями. Об этом заявил глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

«Мы видим, что в условиях режима самоизоляции альтернативные профсоюзы начали вносить такую смуту, которая в итоге может привести к самым серьезным последствиям», — сказал Антонцев.

Антонцев подчеркнул, что МФП выступает за откровенное обсуждение проблем и за поиск их решений: «Объединять наши усилия и интенсифицировать совместную работу нам нужно ещё и ради этого».