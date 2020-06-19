Элиста, , 11:05 — REGNUM 14 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Калмыкии за минувшие сутки по данным регионального министерства здравоохранения на 19 июня. Отметим, это самое большое число новых пациентов с начала текущей недели.

24 человека за минувшие сутки выписаны с выздоровлением. Статистика смертности за сутки не изменилась.

Всего в Калмыкии с конца марта подтверждено 1314 случаев заражения коронавирусом, 958 пациентов выздоровели. 20 человек с положительными тестами на коронавирус скончались. В больницах в тяжёлом состоянии находятся девять человек, пятеро подключены к аппаратам ИВЛ.