Рязань, 19 июня 2020, 11:06 — REGNUM 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Рязанской области за минувшие сутки. об этом 19 июня рассказали в региональной оперативной рабочей группе.
Всего в Рязанской области зарегистрированы 4708 носителей коронавируса. Ещё 51 положительный тест направлен на подтверждении регионального Минздрава.
Таким образом, вместе с условно заражёнными лицами под контролем врачей сейчас находятся 4759 человек.
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