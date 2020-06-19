Красноярск, , 11:05 — REGNUM В Красноярском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 7280. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за последние сутки выявлен 151 новый случай.

Выписаны из больниц с выздоровлением 87 человек. Общее количество излечившихся с начала эпидемии, таким образом, достигло 2577. Умерли 79 человек, из которых четверо — за последние сутки.

«На сегодня 610 человек под наблюдением врачей (+78 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки 31 человек», — добавили в штабе.

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