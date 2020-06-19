Волгоград, , 11:07 — REGNUM Один летальный исход у пациента с коронавирусом зарегистрирован за прошедшие сутки в Волгоградской области. Скончался мужчина, сообщили 19 июня в региональном оперативном штабе.

54-летний житель Волгограда был госпитализирован в реанимационное отделение областного клинического госпиталя ветеранов войн. У него был диагностирован коронавирус с двусторонней пневмонией. Пациент страдал хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 32 летальных исхода у пациентов с коронавирусом.