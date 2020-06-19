Москва, 19 июня 2020, 11:00 — REGNUM Дворцы бракосочетания и отделы ЗАГС возобновят проведение торжественных церемоний в Москве с 23 июня, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.
«Бракосочетания традиционно будут проходить в красивых залах под звуки марша Мендельсона, с поздравительной речью ведущей, обменом кольцами», — сказала она.
С 26 июня станут доступны для проведения церемоний необычные площадки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве возобновят торжественные церемонии бракосочетания с 23 июня.
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