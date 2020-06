Вашингтон, , 11:00 — REGNUM Благодаря утечке, стали известны подробности новой игры о приключениях Крэша Бандикута. Проект будет называться Crash Bandicoot 4: It's About Time, сообщает портал PCGamer 19 июня.

В It's About Time Крэшу предстоит совершить несколько путешествий во времени и познакомиться с различными «Квантовыми масками» — существами, к виду которых принадлежит его друг Аку-аку. Игра будет доступна на PS4 и Xbox One.

Напомним, Крэш Бандикут — это персонаж одноимённой серии игр от студии Naughty Dog. Релиз первой части состоялся в 1996 году.

