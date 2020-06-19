Томск, , 10:59 — REGNUM Избирательные участки Томска обеспечили средствами защиты для безопасной работы комиссий и горожан. В город поступило 2,5 тысячи защитных экранов и восемь тысяч медицинских халатов.

«Все участки города обеспечены бесконтактными термометрами, ковриками дли обработки обуви, распылителями для антисептика и ручками в индивидуальной упаковке для избирателей, — уточнили в администрации города. — Свыше 74 тысяч дезинфицирующих салфеток закуплено для обеспечения безопасности во время голосования на дому».

Индивидуальные средства защиты будут запакованы в пакеты — их при входе на избирательный участок получат избиратели.