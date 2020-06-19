Хабаровск, , 11:03 — REGNUM В честь парада Победы в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске, Улан-Удэ, Чите, других городах Дальнего Востока пройдут праздничные салюты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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Для организации салютов военные используют более 40 артиллерийских орудий. Салюты будут организовывать более 300 военных, задействуют 20 единиц автомобилей и спецтехники и более 20 салютных установок.

В ДФО 24 июня пройдут 7 парадов, 47 торжественных шествий. В них примут участие около 21 тыс. военных и более 600 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, парад Победы в честь 75 летия со дня окончания Великой Отечественной войны из-за пандемии коронавируса перенесен на 24 июня.