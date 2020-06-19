Москва, , 10:58 — REGNUM Многие работодатели были вынуждены сократить штат сотрудников и пойти на понижение заработной платы во время пандемии коронавируса ввиду отсутствия доходов. Об этом заявил глава Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

«На это счет есть распоряжения и президента РФ, и федерального правительства. В большинстве своем работодатели стараются их исполнять, но у многих на это, в отсутствие доходов, просто реально не хватает средств. Государственная поддержка помогает им выживать, и только», — сказал Антонцев.

Он напомнил о фразе, прозвучавшей во время совещания в ФНПР: «Ущерб экономике от коронавируса сродни ущербу от военных действий». И чтобы восстановиться, требуется объединить наши усилия. Нужно четкое понимание того, что должна сделать каждая из сторон. Именно в этом состоит суть политики социального партнерства».

По его словам, необходимо узнавать о предпринимаемых действиях не из СМИ и соцсетей, а при участии в разработке необходимых шагов.