Владивосток, , 11:00 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил с профессиональным праздником медицинских работников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В здравоохранении Приморья трудится 31 тыс. человек, в том числе более 6 тыс. врачей и 12 тыс. представителей среднего медперсонала.

Губернатор торжественно вручил медработникам из Владивостокского и Уссурийского городских округов, Хасанского, Октябрьского и Хорольского районов почётные грамоты за многолетнюю добросовестную работу, профессиональные достижения и заслуги в области развития здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев накануне Дня медицинского работника вручил государственные награды тем, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусом. Всего поощрён был 21 медработник.