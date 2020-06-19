Воронеж, , 10:56 — REGNUM Ещё два человека с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончались в Воронежской области за минувшие сутки, данные 19 июня опубликовал сайт стопкоронавирус.рф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние сутки заражение подтверждено у 203 человек. При этом 245 пациентов за сутки выздоровели.

Всего в Воронежской области за три месяца, с 19 марта по 19 июня, подтверждено 5461 случай заражения коронавирусом, 2861 человек выздоровели, 30 пациентов скончались.