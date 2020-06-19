Казань, , 10:58 — REGNUM В Татарии на 19 июня заражение коронавирусом подтвердилось у 4114 человек, за сутки выявили 36 новых носителей SARS-CoV-2. Всего с момента начала наблюдения от COVID-19 выздоровели 3635 человек, за сутки — трое. Скончались с начала пандемии 12 пациентов, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

В стационары госпитализированы 15 человек, 21 — получают помощь на дому. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в возрасте от 60 до 70 лет — 16 человек. Из числа зараженных — 19 человек проживает в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на информационном портале Yardam.ru каждый житель республики может выразить благодарность врачам и медперсоналу за их самоотверженный труд в условиях пандемии через сервис «Письма врачам».

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