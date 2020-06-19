Москва, , 10:53 — REGNUM Ситуация с ростом безработицы из-за пандемии коронавируса требует усилий не только со стороны московских властей, но и со стороны профсоюзов. Об этом заявил председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

«Городские власти видят это [рост безработицы], активно внедряются новые формы и методы поиска работы, и мы это приветствуем. Но проблема требует от всех нас совершенно иных подходов, в первую очередь, объединения усилий не только со стороны правительства Москвы, но и работодателей, и профсоюзов», — сказал Антонцев.

Он также призвал «как можно скорее разработать и принять» пакет решений по противодействию росту безработицы.