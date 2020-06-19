Ростов-на-Дону, , 10:52 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки скончались ещё четыре пациента, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. Общее число жертв COVID-19 на Дону достигло 80 человек, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 19 июня.

Среди умерших — трое женщин в возрасте 52, 74 и 68 лет, а также 82-летний мужчина. Все пациенты с положительным результатом теста на коронавирус страдали хроническими заболеваниями, в том числе бронхо-лёгочной системы, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области за последние сутки выявлено 139 новых носителей коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения SARS-CoV-2 в регионе за весь период пандемии достигло 8 тыс. 236 человек.

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