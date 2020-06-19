Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Книга рекордов Гиннесса решила восстановить ранее удалённые результаты Билли Митчелла в играх Donkey Kong и Pac-Man. Об этом 18 июня сообщило издание Kotaku.

Комиссия книги рекордов более детально изучила записи с достижениями Билли Митчелла и решила аннулировать предыдущую дисквалификацию киберспортсмена. Напомним, его результат был удалён в 2018 году.

Билли Митчелл — это рекордсмен по многим аркадным играм и первый человек, достигнувший максимально-возможного результата в Pac-Man. Книга рекордов Гиннесса аннулировала его результат из-за подозрений в мошенничестве — расследование показало, что он проходил игры на эмуляторе MAME.

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