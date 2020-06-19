Волгоград, , 10:49 — REGNUM За последние сутки заражение коронавирусом подтверждено у 107 жителей Волгоградской области. В больницах с подозрением на COVID-19 находятся 2160 взрослых и 64 ребёнка. Один пациент скончался, сообщили 19 июня в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии в Волгоградской области подтверждено 5207 случаев заражения коронавирусом. На лечении находятся 2971 человек, в том числе 142 ребёнка. За сутки выписали с выздоровлением 76 пациентов, всего переболели 2204 человека.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, количество смертей у пациентов с коронавирусом достигло 32.