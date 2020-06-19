Краснодар, , 10:46 — REGNUM 64 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили в региональном оперативном штабе 19 июня.

«За последние сутки подтверждено 64 новых случая инфекции в 18 муниципальных образованиях. Возраст пациентов от 4 лет до 91 года. Среди них 35 мужчин и 29 женщин. В их числе семеро детей», — сообщили в оперативном штабе.

По суточному числу заразившихся лидирует Краснодар — там подтверждено 20 случаев, в Армавире десять новых пациентов. Также в числе лидеров Сочи и Новороссийск, где за сутки выявлено по шесть новых пациентов.

Всего в Краснодарском крае с 12 марта положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5316 человек, 4041 пациент (76%) выздоровели и выписаны. 57 человек скончались. В тяжёлом состоянии в больницах находятся 19 человек, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.