Абакан, , 10:46 — REGNUM В Хакасии сотрудники таможни выявили факты контрабанды в Китай и Пакистан пиломатериалов лиственных и хвойных пород общей стоимостью 250 млн рублей.

Как уточнили в Сибирском таможенном управлении, в 2017—2019 гг. российская фирма заключила пять контрактов на поставку лесоматериалов, по которым было экспортировано 40 тыс. куб. метров пиломатериалов.

Установлено, что в России пиломатериалы скупались без составления достоверных документов о купле-продаже. Руководитель фирмы — жительница Хакасии — составляла подложные договоры, в которых указывались недостоверные сведения о производителях и стоимости товаров. Данные использовалась при таможенном декларировании. Сведения о фиктивных сделках вносились в Единую государственную автоматизированную информационную систему.

В отношении жительницы Хакасии возбуждены пять уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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