Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 254 случая выявления вируса SARS-CoV-2 по состоянию на 19 июня 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Коронавирус выявили у жителей Алапаевска, Арамили, Артемовск, Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (139 случаев), ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Сухого Лога, Горноуральска, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Кировграда, Нижнего Тагила, Невьянска, Пышминского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавды, Талицы, Тугулыма и Туринска.

Теперь в регионе подтверждают 10 501 случай заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» по 22 июня 2020 года.

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