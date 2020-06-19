Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Еще 37 летальных исходов COVID-19 подтвердили в Петербурге за последние сутки. Об этом сообщает 19 июня федеральный оперативный штаб. Это худший результат по стране, за исключением Москвы.

За всё время пандемии в городе от болезни, по официальным данным, скончались 793 человека. Это вторая строчка в «антирейтинге» смертности, после Москвы.

В России за сутки зафиксировали 181 смерть от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии в стране от COVID-19 скончался 7 тыс. 841 человек.

Добавим, за последние 24 часа в Петербурге выявили 228 новых носителей коронавируса, общее число фактов заражения в регионе достигло 21 тыс. 734 случаев. Выписали по выздоровлению 12 171 пациента.

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