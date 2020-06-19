Тула, , 10:41 — REGNUM 90 случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тульской области, сообщили в региональном оперативном штабе 19 июня.

«По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Суворовского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Все заболевшие своевременно изолированы», — уточнили в оперштабе.

Также за минувшие сутки с выздоровлением выписаны и сняты с амбулаторного учёта 201 пациент.

Всего с 19 марта по 19 июня в Тульской области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 5802 человек, 4258 пациентов выздоровели. 75 человек скончались.

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