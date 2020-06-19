Красноярск, , 10:42 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки был выявлен 151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев достигло 7280. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб Красноярского края.

Выписаны из больниц за всё время пандемии 2577 выздоровевших, из которых 87 — за последние сутки. Скончались за сутки в регионе четыре человека с COVID-19 (за всё время — 79).

Темп прироста инфицированных за последние сутки — 2,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за прошлые сутки было выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом, четыре человека скончались.

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