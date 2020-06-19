Ростов-на-Дону, , 10:40 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки 139 жителей получили положительный результат теста на SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Новые случаи заражения подтверждены в 25 муниципальных образованиях региона, в том числе в Ростове-на-Дону — 55, Батайске — 18 и Новочеркасске — 11. Большинство носителей коронавируса (41%) — в возрасте от 46 до 65 лет, 37,4% — от 18 до 45 лет, почти 8% — пожилые люди старше 66 лет, 13,7% — дети.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская ранее призвала жителей региона не расслабляться в связи с постепенным снижением ежесуточного прироста носителей коронавируса.

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