Вашингтон, , 10:39 — REGNUM «Спам-боты», атакующие серверы игры Team Fortress 2, ищут способ обойти блокировку от Valve. Об этом 18 июня сообщило издание Kotaku.

После запуска последнего обновления от разработчиков, спам-боты начали использовать новые способы испортить игровой процесс другим геймерам. В частности, они меняют названия команд на различные оскорбительные сообщения и «засоряют» голосовой чат.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Valve выпустила обновление, призванное остановить деятельность спам-ботов. Изначально, «нашествие» недобросовестных игроков в Team Fortress 2 началось в апреле 2020 года.

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