Москва, , 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 7972 случая заражения коронавирусом. Об этом 19 июня сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи зафиксировали в 83 субъектах страны из 85. За сутки умер 181 пациент. Полностью выздоровели более 10,4 тыс. человек.

Москва продолжает лидировать по числу новых случаев — 1136. В Подмосковье выявили 646 новых случаев, в ХМАО — 259, Свердловской области — 254, Петербурге — 228, Нижегородской области — 219, Воронежской области — 203.

Всего в России выявили 569 063 случая заражения коронавирусом. Умер 7841 пациент. Более 324 тыс. человек выздоровели.