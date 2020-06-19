Магас, , 10:39 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве возбудили в Ингушетии в отношении депутата одного из сельских поселений республики, подозреваемого в незаконном получении жилищного сертификата, предназначенного для вынужденных переселенцев. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в ноябре 1995 года подозреваемый предоставил в миграционную службу липовые документы о том, что из-за военного конфликта он и члены его семьи покинули свое постоянное место жительства в Чечне, и получил удостоверение вынужденного переселенца.

В феврале 2017 года по заявлению подозреваемого его учетное дело было переоформлено на родственника. Последний в свою очередь представил в миннац Ингушетии подложные документы об утрате его семьей жилья в результате боевых действий на территории Чечни. На их основании в марте 2017 года ему выдали жилищный сертификат на сумму свыше 6 млн рублей. На эти деньги он приобрел себе жилого помещения.

Однако выяснилось, что ни подозреваемый, ни члены его семьи никогда не владели домом в Чечне и вынужденными переселенцами не являлись, а значит прав на получение жилищного сертификата не имели. В связи с этим, сельскому депутату вменяется в вину мошенничество при получении выплат.